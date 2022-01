14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Matteo Renzi in diretta alle 21.30 su Radio Leopolda: questa sera sarà trasmesso in streaming sui canali della radio ufficiale di Italia viva l'intervento con cui il leader di IV darà il via all'incontro con i grandi elettori del partito in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica.