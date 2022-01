14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un'opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l'Italia. Qui fuori c'è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese". Così in un tweet il leader del M5S Giuseppe Conte.