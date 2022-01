Gift of Life Donor Program batte i record nazionali nel salvare vite umane, con 705 donatori di organi che hanno consentito 1.732 trapianti salvavita

14 gennaio 2022 a

Il nuovo CEO Richard Hasz loda la regione che si è distinta per 14 anni consecutivi come la più generosa della nazione, e il team di "eroi" per lo straordinario impegno

FILADELFIA, 13 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Gift of Life Donor Program si classifica ancora una volta al primo posto a livello nazionale tra tutte le 57 organizzazioni statunitensi di reperimento organi (OPO) per il salvataggio di vite umane. Per il 14° anno consecutivo, Gift of Life ha coordinato la maggior parte degli organi per trapianti, raggiungendo il maggior numero di donatori di organi mai registrato da una OPO con sede negli Stati Uniti. Grazie alla comunità più generosa del Paese, al personale dedicato che lavora 24 ore su 24 per ogni persona in lista di attesa per un organo e ai partner ospedalieri impegnati a salvare ogni vita possibile, nel 2021 Gift of Life è stata la prima organizzazione degli Stati Uniti per:

Il Gift of Life Donator Program, con sede a Filadelfia, è l'OPO riconosciuta a livello federale che serve la metà orientale della Pennsylvania, il New Jersey meridionale e il Delaware. Il tasso di donazione annuale di Gift of Life, 62 donatori di organi per milione di abitanti, è tra i più alti al mondo.

Richard Hasz, è da tempo responsabile del team clinico al quale si deve il primato di eccellenza di Gift of Life. È stato nominato Presidente e CEO di Gift of Life Donor Program, Gift of Life Family House e Transplant Foundation il 4 gennaio, dopo aver ricoperto la carica di Vice Presidente dei Servizi clinici dal 1999.

"Sono onorato e ispirato dalla community di Gift of Life, che anno dopo anno si è rivelata la più generosa della nazione sul fronte delle donazioni. Ci vuole un team di eroi -- donatori, famiglie dei donatori, personale di Gift of Life e partner ospedalieri -- per salvare la vita di chi è in lista d'attesa per un trapianto di organi. Senza di loro, la donazione di organi non sarebbe possibile", ha dichiarato Hasz. "Mentre mi accingo a dare inizio a questo nuovo capitolo dell'organizzazione in qualità di CEO, so che il nostro team continuerà a sostenere le migliaia di pazienti in attesa di una seconda opportunità nella vita, a onorare tutti coloro che donano la vita e a offrire conforto alle famiglie dei donatori. Sono eroi invisibili, lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per sostenere le famiglie e consentire loro di portare avanti la memoria dei propri cari con interventi salvavita, frutto di notti insonni, competenze cliniche e una grande dose di compassione. Lavorando insieme, ci impegniamo per un futuro in cui nessuno debba morire in attesa di un trapianto".

In questo video, un paziente che ha ricevuto un fegato e la madre del donatore che ha gli ha salvato la vita discutono di come questo straordinario dono abbia trasformato la vita di entrambi, creando una profonda amicizia tra due famiglie di fede, razza e background diversi: https://www.youtube.com/watch?v=WBi-XXxs3c4

Nel 2021, Gift of Life ha inoltre recuperato tessuti salvavita da 2.399 donatori, tra cui 1.348 donatori di tessuti muscoloscheletrici e 1.894 donatori di cornea. Queste donazioni vanno a vantaggio di oltre 110.000 persone, con donazioni di ossa per lesioni ortopediche e sportive, donazioni di pelle per pazienti che hanno subito ustioni e per interventi chirurgici ricostruttivi, donazioni di valvole cardiache per la riparazione di difetti potenzialmente letali e di cornee per fornire il dono della vista.

La Divisione Servizi clinici di Gift of Life è ora guidata da Christine Radolovic, MS, BSN, RN, impegnata da 20 anni in Gift of Life, recentemente promossa al ruolo di Chief Clinical Officer di oltre 65 coordinatori di trapianti dell'organizzazione. Ex infermiera di terapia intensiva, Radolovic comprende perfettamente l'importanza della partnership tra Gift of Life e la sua rete di 129 ospedali di terapia intensiva e 14 centri di trapianto. "I nostri partner ospedalieri lavorano fianco a fianco con noi per rendere possibile ogni donazione", ha dichiarato Radolovic. Ogni anno, Gift of Life premia gli ospedali per il loro lavoro. In questo video, il personale e i dirigenti di Temple Health riflettono su questa partnership salvavita:https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o0s

Radolovic è entrata a far parte di Gift of Life come Coordinatrice dei trapianti, supportando le famiglie dei donatori durante il processo di donazione. "I coordinatori lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sostenendo tutti coloro che sono in attesa di una donazione salvavita e aiutando le famiglie di questi pazienti nei momenti più difficili della loro vita", ha dichiarato Radolovic. In questo video, un Coordinatore di trapianti del Gift of Life parla di questo lavoro impegnativo e gratificante. https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

Donazioni e trapianti non sarebbero possibili senza la generosità di eroici donatori e delle loro famiglie. "Gift of Life ha il privilegio di servire la comunità più generosa della nazione per la donazione di organi", ha dichiarato Jan L. Weinstock, Esq., Responsabile amministrativo e Consulente legale. Gift of Life sostiene le famiglie dei donatori nel loro lutto con assistenza psicologica e programmi, tra cui il suo annuale Life and Legacy Celebrations, un evento che rende omaggio agli eroi donatori e alle loro famiglie. Per vedere la cerimonia virtuale di quest'anno, visitare il sito web:https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/

"Nonostante la straordinaria generosità della nostra regione, non dobbiamo dimenticare che c'è ancora un enorme divario tra il numero di adulti e bambini in attesa di organi e il numero di organi disponibili", ha aggiunto Weinstock. "Abbiamo urgente bisogno di accrescere il numero dei nostri donatori di organi per dimostrare che come società ci prendiamo cura gli uni degli altri e crediamo nel salvare vite umane".

Vi sono oltre 100.000 persone negli Stati Uniti e oltre 5.000 nell'area servizi di Gift of Life in attesa di trapianti di organi salvavita. In tutto il Paese, 20 persone muoiono ogni giorno durante l'attesa. La scelta di registrarsi come donatore di organi e tessuti è uno degli atti più altruistici di amore e umanità. Sono necessari solo 30 secondi per effettuare la registrazione e contribuire così a salvare vite umane. Per ulteriori informazioni o per registrarsi, visitare il sito web donors1.org https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Leader nell'innovazione e nella formazione

Gift of Life è riconosciuta a livello internazionale per la sua leadership e per le sue borse di studio nel campo della donazione di organi e tessuti. Howard M. Nathan, ritiratosi di recente dal ruolo di Presidente e CEO di Gift of Life ricoperto per 43 anni, è ora Direttore esecutivo di Transplant Foundation. Questa fondazione è un'affiliata a supporto di Gift of Life Donor Program, e guida la ricerca e la formazione per promuovere donazioni e trapianti in tutto il mondo. Comprende il Gift of Life Institute e il Transplant Pregnancy Registry International. Oltre a tali programmi, fornisce sovvenzioni per finanziare innovazione, qualità e sicurezza attraverso ricerca scientifica, interventi sociali e comportamentali o approcci alternativi a processi e protocolli esistenti. Negli ultimi anni, Transplant Foundation ha finanziato oltre 18 studi di ricerca biomedica.

"Nel mio nuovo ruolo all'interno di Transplant Foundation ho il privilegio di continuare a portare avanti la nostra missione salvavita e condividere le migliori pratiche che hanno portato all'aumento record delle donazioni di Gift of Life", ha dichiarato Nathan. "Sono fiero di congratularmi con il mio amico e collega Rick Hasz che prende le redini come CEO. Rick è un leader nazionale e la forza trainante alla base dei risultati clinici eccellenti di Gift of Life. Sono certo che continuerà a offrire un modello di eccellenza, innovazione e successo. Nessuno meglio di lui è in grado di guidarci verso il futuro".

Centro di formazione internazionale per i professionisti della donazione di organi e tessuti, il Gift of Life Institute offre risorse complete e interdisciplinari che potenziano i risultati della donazione, tra cui l'apprendimento basato sulle competenze, la formazione continua, la ricerca collaborativa e i servizi di consulenza. Sin dalla sua fondazione nel 2004, l'istituto ha reso possibili oltre 535 workshop con 57 OPO e diverse banche di tessuti, formando oltre 12.200 professionisti provenienti dagli Stati Uniti e da 33 Paesi in tutto il mondo. Nel 2021, l'istituto ha condotto corsi di formazione per oltre 1.200 partecipanti.

A gennaio 2021 ricorre il 30° anniversario del Transplant Pregnancy Registry International (TPRI). Unico studio di ricerca al mondo nel suo genere, TPRI analizza gli effetti della gravidanza sulle pazienti sottoposte a trapianto e gli effetti dei farmaci immunosoppressori su fertilità e gravidanza. Fino a poco tempo fa a molte destinatarie di trapianti era vivamente consigliato di evitare gravidanze. Il lavoro di TPRI ha contribuito a cambiare la discussione di questo aspetto. Sin dalla sua fondazione nel 1991, il team TPRI e i suoi collaboratori hanno monitorato 2.957 genitori e 5.115 gravidanze, festeggiato più di 230 nipoti, presentato informazioni in 540 forum accademici e scritto oltre 280 pubblicazioni, tra cui 79 pubblicazioni peer-review. Il loro lavoro sta alla base delle linee guida per le cure, l'educazione dei donatori e le indicazioni per i destinatari in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sul lavoro di TPRI da parte di ricercatori e partecipanti allo studio sono disponibili in questo video:https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

Per sostenere il lavoro della Transplant Foundation, ogni anno Gift of Life tiene il Donor Dash, che il 24 aprile 2022 festeggerà il suo 25° anniversario al Philadelphia Museum of Art. Organizzato durante il National Donate Life Month, il Dash celebra il potere salvavita del trapianto di organi e tessuti. Sin dall'inizio, il suo messaggio salvavita ha raggiunto milioni di persone attraverso i media e la partecipazione delle comunità, e ha raccolto quasi 10 milioni di USD per sostenere il coinvolgimento delle comunità alla donazione di organi e tessuti, la ricerca e i programmi e i servizi per i pazienti.

Ogni due anni, nel periodo estivo, Transplant Foundation contribuisce a sostenere la partecipazione di destinatari dei trapianti, donatori viventi e famiglie dei donatori ai Donate Life Transplant Games of America con il Team Philly di Gift of Life. Occasione per porre in evidenza il successo della donazione e del trapianto di organi, i giochi del 2022 si terranno a San Diego, California.

Transplant Foundation supporta anche Camp Jeremy, un campo estivo che riunisce i bambini sottoposti a trapianti salvavita e i loro fratelli, per una settimana all'insegna del divertimento e dell'amicizia. Nel 2021, Gift of Life ha dato il via a una versione invernale virtuale della durata di un giorno, con progetti d'arte, esperimenti scientifici e molta altre attività.

Festeggiamenti per i 10 anni di attività: una casa per i pazienti trapiantati e le loro famiglie

Per le famiglie che si recano a Filadelfia per i trapianti e per le relative cure mediche, lo stress finanziario ed emotivo causato dalla ricerca di un alloggio può essere devastante. Nel luglio 2021 abbiamo celebrato il 10° anno di attività di Gift of Life Family House, una dimora lontano da casa per i pazienti trapiantati e le loro famiglie. Sin dalla sua inaugurazione, Family House ha fornito 76.894 alloggi, pasti e servizi di supporto e, fedele alla sua missione, ha implementato numerosi protocolli di sicurezza in modo da poter rimanere aperta per tutta la durata della pandemia. Con il sostegno della comunità, la Family House ha accolto 138.951 ospiti, servito più di 277.902 pasti e fornito oltre 10,8 milioni di USD in assistenza sovvenzionata sin dall'inizio della sua attività. Nel 2021, il personale della Family House e i volontari hanno offerto 6.172 alloggi a 9.750 ospiti, 19.500 pasti e 788 trasferimenti da/per gli ospedali locali. La serie di webinar della Family House e i gruppi di supporto virtuale per pazienti trapiantati e assistenti forniscono informazioni gratuite ed essenziali su una vasta gamma di argomenti, dalla comprensione delle procedure delle liste di attesa alla convalescenza, ai farmaci e alla salute mentale. Nel 2021, 2.400 persone provenienti da 48 Stati e 8 Paesi hanno partecipato a questi programmi. Seguite i momenti salienti dell'evento inaugurale del 10° anniversario della Family House e scoprite come la Family House ha aiutato migliaia di pazienti trapiantati e relative famiglie nel corso dell'ultimo decennio: https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

Nella Family House e in tutta la comunità, il lavoro di Gift of Life non sarebbe possibile senza centinaia di volontari che forniscono pasti e servizi agli ospiti, aiutano a sensibilizzare l'opinione pubblica e sostengono la nostra missione salvavita. Ulteriori informazioni su come diventare un ambasciatore Gift of Life sono disponibili qui: https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

Informazioni su Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program è l'organizzazione no-profit per il reperimento di organi riconosciuta a livello federale, che collabora con 129 ospedali di terapia intensiva e 14 centri di trapianto al servizio di 11,3 milioni di persone nella metà orientale della Pennsylvania, nel New Jersey meridionale e nel Delaware. Grazie alla sua generosa comunità, negli ultimi 14 anni Gift of Life ha coordinato il maggior numero di donatori di organi negli Stati Uniti. Il suo tasso di donazione annuale, 62 donatori di organi per milione di abitanti, è tra i più alti al mondo. Dal 1974, Gift of Life ha coordinato oltre 58.000 organi per i trapianti, e più di due milioni di trapianti di tessuti sono stati possibili grazie alla generosità dei donatori e delle loro famiglie. Un donatore di organi può salvare la vita a ben otto persone e un donatore di tessuti può migliorare la vita di oltre 100 persone. Per ulteriori informazioni o per registrarsi, visitare donors1.org.

