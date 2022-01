Brescia: atti vandalici contro dipendente comunale, denunciato responsabile

14 gennaio 2022 a

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Buca le ruote all'auto, viola il domicilio e imbratta i muri esterni dell'appartamento di un dipendente comunale. Ma non solo. Rovina con la vernice spray gli speed-check nuovi del Comune di Alfianello, in provincia di Brescia, rendendoli inutilizzabili. Queste le accuse di un bresciano di 43 anni, identificato e denunciato dai carabinieri dopo una perquisizione della sua abitazione. In casa sua sono state ritrovate le bombolette di vernice spray utilizzate per imbrattare gli speed- check e gli indumenti che indossava quando ha commesso gli atti vandalici.