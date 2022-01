Quirinale: Castellone, 'M5S compatto, lo dimostra assemblea ieri'**

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Ieri i grandi elettori del M5S con il presidente Conte si sono riuniti in un'assemblea proficua, costruttiva e improntata alla dialettica e al confronto. Abbiamo discusso di quali sono i progetti del Movimento per rispondere alle esigenze dei cittadini in questo momento storico. Abbiamo definito il metodo con cui il Presidente, con i capigruppo e la cabina di regia, rappresenterà le istanze del gruppo nel percorso di individuazione del prossimo Presidente della Repubblica. Abbiamo manifestato ancora una volta l'esigenza di tutelare la centralità del Parlamento che in questa fase di emergenza è stato mortificato nelle sue prerogative costituzionali e chiesto che in queste elezioni tutte le forze politiche sappiamo dare il meglio di se, mettendo da parte candidati di bandiera e lavorando solo per il bene comune”. Lo afferma in una nota la capogruppo M5S al Senato Mariolina Castellone, relativamente all'assemblea congiunta dei parlamentari alla presenza del leader Giuseppe Conte.

“232 parlamentari sono il vero ‘ago della bilancia' in Parlamento per la scelta del Presidente della Repubblica - rimarca Castellone -. Il nostro lavoro prosegue, siamo compatti: l'assemblea di ieri lo ha dimostrato”.