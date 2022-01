Fumetti: pagina di Spider-Man venduta per 3,3 milioni di dollari, nuovo record**

14 gennaio 2022 a

New York, 14 gen. - (Adnkronos) - Una tavola illustrata di un albo di Spider-Man del 1984 è stata venduta all'asta per 3 milioni e 360mila di dollari (2,9 milioni di euro), segnando il nuovo record mondiale per un fumetto. "Si tratta della pagina più preziosa al mondo di un fumetto originale", ha commentato Heritage Auctions, la casa d'aste americana che ha sede a Dallas e che ha stabilito il primato.

La pagina originale (la numero 25) ritrae la prima volta che l'Uomo Ragno indossa l'infame tuta nera disegnata dall'illustratore Mike Zeck per il numero 8 dell'albo "Secret Wars" del 1984. La famosa tuta da simbionte (un individuo che vive in simbiosi) che darà vita al supercattivo Venom. "È un costume con un segreto, perché si rivela rapidamente vivo e con una volontà propria. Questa è l'origine del personaggio di Venom!", spiega il sito web di Heritage Auctions. Un'altra pagina dello stesso fumetto è stata venduta per 288.000 dollari. Insieme le due pagine della storia di Spider-Man sono state vendute per 3.648.000 dollari, ha precisato Heritage Auctions.

La pagina di Spider-Man è partita da una stima di 330mila dollari ed è stata al centro di un'accesa gara al rialzo che si è conclusa stabilendo il nuovo record. Il precedente record di 650mila dollari per una tavola a fumetti era detenuto da una pagina di "The Incredible Hulk" del 1974, che conteneva un teaser della prima apparizione del personaggio di Wolverine.

Durante la stessa vendita uno dei pochi numeri rimasti del primo "Action Comics" del 1938 con il debutto di Superman è stato venduto 3,18 milioni di dollari, rendendolo il quarto fumetto più costoso mai venduto.