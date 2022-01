Firenze: tassista aggredisce cliente, il Comune sospende la licenza**

14 gennaio 2022 a

a

a

Firenze, 14 gen. - (Adnkronos) - "Quanto accaduto in via Tornabuoni è un fatto gravissimo e inaccettabile, che condanniamo con fermezza. Per questo l'Amministrazione si sta muovendo con massima celerità". L'assessore alle attività produttive Federico Gianassi comunica che, appena appresa la notizia della violenza contro una cliente, il Comune, pur in attesa delle procedure di accertamento dei fatti da parte delle autorità, ha già attivato i propri uffici competenti in materia di taxi ed ha convocato d'urgenza la commissione comunale taxi per esaminare l'accaduto e adottare i necessari provvedimenti.

La commissione è stata convocata per il prossimo mercoledì 19 gennaio e, in attesa della riunione della commissione, è stata comunque disposta l'immediata sospensione della licenza del tassista.