Sci: mondiali paralimpici degli sport della neve, argento di Romele nel fondo (2)

(Adnkronos) - Nella categoria standing, 16esimo tempo per Cristian Toninelli (46:09.8), in una gara vinta dal russo Lekomtsev (36:05.7), davanti al polacco Skupien (41:14.9) e al russo Pronkov (41:17.1).

Per quanto riguarda lo snowboard, due rider azzurri su quattro hanno centrato l'accesso ai quarti di finale del double banked slalom di domani. Jacopo Luchini si è qualificato come terzo, mentre Riccardo Cardani come quinto. Luchini ora affronterà lo statunitense Colby Fields, mentre Cardani se la vedrà con il britannico James Barnes-Miller. Si sono fermati alle eliminatorie, invece, Paolo Priolo (nono) e Mirko Moro (dodicesimo).

Rimandata a domani, invece, la prima giornata dello sci alpino a causa delle alte temperature che rendevano la neve troppo farinosa soprattutto nella parte finale del tracciato. Sarà l'esordio mondiale per Federico Pelizzari. Il nuovo programma prevede così la discesa domani e il superG sabato. Domenica giorno di riposo, lunedì la supercombinata e poi un altro giorno di riposo prima delle prove tecniche.