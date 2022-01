Sci: Cdm, Weidle precede Goggia in prima prova discesa Zauchensee

13 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Kira Weidle ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova cronometrata nella discesa femminile di Altenmarkt/Zauchensee (Aut), in programma sabato 15 gennaio alle ore 10.45. La sciatrice tedesca ha fermato il cronometro sull' 1'48″49 precedendo di 15 centesimi Sofia Goggia, e la svizzera Lara Gut-Behrami, terza a 42 centesimi. Non ha preso parte alla prova la statunitense Breezy Johnson, non al meglio della condizione fisica.

Buona prestazione anche per Nicol Delago: la 26enne appartenente al Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, ha fatto segnare il quarto tempo a 0”72 dalla leader teutonica. Altre quattro italiane tra le prime venti con Francesca Marsaglia decima a 1″57, Nadia Delago dodicesima a 1”71, Elena Curtoni tredicesima a 1”73 e Federica Brignone ventesima a 2″16. Roberta Melesi è 40esima mentre Caroline Pichler 46esima.

Sabato 15 gennaio si disputerà la discesa, con inizio alle ore 10.45 , seguita domenica 16 da un supergigante, in programma dalle ore 11.30. Entrambe le gare saranno in diretta Tv su Raisport.