Sassoli: domani funerali di Stato, 300 persone in Chiesa e maxi schermo in piazza

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - I funerali di Stato di David Sassoli avranno luogo domani alle ore 12 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parteciperanno le più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee. Tra questi i presidenti del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio Mario Draghi, della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio, ministri e membri del Governo, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.

Saranno presenti la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la vice presidente vicaria del Parlamento europeo Roberta Metsola e alti funzionari del Parlamento europeo, il membro italiano del comitato esecutivo della Bce Fabio Panetta.

L'arrivo del feretro è previsto alle ore 11.55. Verranno resi gli onori militari, con l'esecuzione del Silenzio prima di accedere all'interno della Basilica. Saranno ammesse fino a 300 persone, mentre all'esterno sarà allestito un maxi schermo per consentire ai cittadini presenti di assistere al rito funebre. La Santa Messa durerà circa un'ora e dieci minuti. Sarà officiata dall'Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Zuppi e concelebrata dall'Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, dal Vicario generale per la diocesi di Roma Cardinale Angelo De Donatis, dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher, da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta.