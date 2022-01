13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - "Dopo tre mesi il primo giorno su una moto, mi sono divertito come un bambino!". Così l'otto volte campione del mondo Marc Marquez annuncia sui social il suo ritorno in sella. Il 28enne catalano posta anche un video in cui lo si vede in azione in motocross.