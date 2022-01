Gravina, ‘playoff Nazionale? Mi auguro a marzo sia alle spalle momento più difficile ondata covid'

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - La Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini dovrà affrontare le gare di playoff per l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022. La nuova ondata di casi covid non spaventa però il presidente della Figc Gabriele Gravina. “Mi auguro che a marzo ci saremo lasciati alle spalle il momento più difficile di questa nuova ondata di Covid”, ha detto il numero uno del calcio italiano all'Adnkronos. In merito agli infortuni come quello di Federico Chiesa ha poi aggiunto: “per quel che riguarda gli infortuni sono particolarmente dispiaciuto per Chiesa. Come è successo per Spinazzola dovremo andare in campo e vincere anche per lui”, ha concluso Gravina.