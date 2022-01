Formazione: Treccani Futura Open, al via corsi online gratuiti

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Dal 18 gennaio, prende il via Treccani Futura Open, nuovo format gratuito di didattica digitale rivolto a professionisti e adulti. Treccani Futura apre così il palinsesto del nuovo anno con un'iniziativa 'free', una community online che offre libero accesso a una serie di appuntamenti in live streaming a cadenza settimanale dove imparare in un'ora circa e in modo autoconclusivo conoscenze e competenze differenti grazie al contributo di esperti selezionati. Il primo appuntamento è per martedì 18 gennaio con Ernesto Assante in 'Lavorare con la musica'; a seguire, previsti in calendario incontri con Ilaria Gaspari ('Scrivere le emozioni', 24 gennaio), Maria Fossati (2 febbraio), Mafe De Baggis ('Esprimere il talento in rete', 15 febbraio), Barbara Mazzolai (15 marzo), Cosimo Accoto (29 marzo).

Un'iniziativa per avvicinarsi al mondo della didattica online firmata Treccani Futura rivolta a professionisti e lavoratori, che per il 2022 prevede nuovi corsi in live streaming tenuti da esperti e imprenditori su temi differenti, come il mondo del podcasting, la social innovation, il public speaking, strategie di marketing, le newsletter, il self management, la gamification. Tutti i corsi sono declinati su tre concetti chiave: leadership e processi decisionali, mondi digitali e innovazione, comunicazione e linguaggi.

“Con il lancio di Treccani Futura Open - dichiara Cristina Pozzi, Coo e Head of Contents di Treccani Futura - la piattaforma EdTech dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana persegue sempre più l'obiettivo di diffondere la cultura in modo aperto e accessibile a tutti, grazie agli strumenti del digitale, senza mai rinunciare al contenuto autorevole e certificato di Treccani”. Sono disponibili nel 2022 anche attività formative pensate su misura per le aziende, con percorsi personalizzati in grado di accompagnare dirigenti e dipendenti nei grandi cambiamenti del lavoro e della società di oggi.