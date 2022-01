Fisco: accordo Comune Milano con Agenzia Entrate e Gdf contro grandi evasori (2)

13 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - “Non è il momento di rallentare nella lotta all'evasione. Questo periodo di difficoltà e incertezze - afferma il sindaco Giuseppe Sala - ci richiama alla solidarietà sociale e quindi alla serietà nei confronti di chi, anche attraverso la residenza fittizia all'estero, agisce con l'unico scopo di sottrarre risorse alla collettività. Teniamo a proseguire e rafforzare la collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, e ringraziamo i nostri partner per il riconoscimento dato al ruolo del Comune di Milano in questa battaglia”.

Per il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, "l'evasione e l'elusione fiscale rappresentano una sottrazione di risorse a danno della collettività. Contrastarle è quindi un primario interesse anche delle amministrazioni locali, come dimostra la particolare sensibilità manifestata dal Comune di Milano con la sottoscrizione di questo protocollo. Sono loro, infatti, i destinatari delle somme individuate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia Finanza grazie alle segnalazioni qualificate trasmesse. Le somme torneranno così a disposizione dei cittadini milanesi e potranno essere impiegate per fornire servizi ancora migliori”.

L'evasione fiscale, spiega il comandante regionale Lombardia, generale di divisione Stefano Screpanti, "è un fenomeno estremamente complesso, per fronteggiare il quale è necessaria un'azione combinata e complementare di tutte le Istituzioni interessate che, ognuna con il proprio ruolo e le proprie responsabilità, cooperino per scambiarsi informazioni, orientare al meglio i controlli valorizzando al massimo le risorse disponibili, evitare reiterazioni d'interventi, nell'interesse generale dei cittadini. Il protocollo di oggi consolida e rafforza questo sistema a Milano".