Elezioni: Mollicone, 'collegio Roma centro merita deputato come Matone'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Siamo al fianco di Simonetta Matone, candidata del centrodestra unito alle elezioni suppletive per la Camera che interesseranno il 16 gennaio il collegio Roma 1. La sinistra ha lasciato il centro storico e i territori dei municipi del collegio in completo degrado e insicurezza. Un seggio, quello di Roma Centro, usato come 'autobus' dalla sinistra, prima con Gentiloni e poi con Gualtieri, che mai hanno portato le istanze dei cittadini nelle sedi parlamentari". Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e componente dell'esecutivo romano del partito.

"Le sacche di insicurezza del quadrante Esquilino, la crisi del settore turistico, la mancanza di valorizzazione dei beni culturali, la desertificazione imprenditoriale: il collegio Roma 1 -aggiunge- merita un deputato competente, capace, conosciuto e popolare come Simonetta Matone che possa affrontare queste sfide e quelle del Giubileo e di Expo 2030".