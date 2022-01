Covid: Gravina, ‘protocollo frutto lavoro con Governo e Regioni, riconosce responsabilità sport'

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Il nuovo protocollo covid approvato in Stato-Regioni attende l'ok del Cts? Me lo auguro, è frutto di un lavoro svolto dalla Figc con il Governo, in raccordo con le Regioni. È un protocollo che riconosce la responsabilità dello sport, del calcio in particolare, e compenetra la tutela della salute con le esigenze di chiarezza interpretativa del nostro mondo nel rapporto con le Asl”. Lo afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina all'Adnkronos. Il documento che è stato approvato ieri ed ora deve avere l'avallo del Cts, prevede il blocco dell'intera squadra solo se il numero di positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti. In questo modo si ridurranno la discrezionalità delle Asl per consentire una gestione uniforme dei casi di positività al covid. Bisognerà vedere su che numero di calciatori dovrà essere calcolata la percentuale, l'ipotesi è una rosa di 25. “Non ci saranno deroghe. Ci stiamo confrontando con le Leghe, ma sarà la Federazione a decidere in tempi brevi. Ricevuto l'ok dal Cts sarà necessaria una circolare del Ministero della Salute per renderlo operativo, spero già da questo fine settimana”.