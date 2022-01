Calcio: la Supercoppa è l'evento più commentato di questa stagione televisiva

13 gennaio 2022 a

Milano, 13 gen. - (Adnkronos) - La 34esima edizione della Supercoppa Frecciarossa, tramessa ieri su Canale 5 e vinta per la sesta volta dall'Inter, che ha battuto la Juventus, è stato l'evento TV più commentato sui social della stagione televisiva in corso. E' il risultato che emerge dal monitoraggio continuativo di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer intelligence, che monitora e misura quotidianamente il buzz generato dagli account di broadcaster, streaming providers e content producers nonché le principali federazioni, team e atleti a livello globale in termini di presenza e interazioni (engagement) sui social.

La partita ha totalizzando 5 milioni di interazioni complessive sui social, di cui il 78% su Instagram (3,9 milioni), 12% su Facebook (570 mila) e il restante 10% su Twitter (530 mila). Inoltre, il picco di tweet, con 7496 “cinguettii” è stata registrato al minuto 23.36, momento del goal di Alexis Sanchez che ha deciso il match ai tempi supplementari, mentre il post che ha generato più interazioni è stato quello con cui l'inter ha celebrato la vittoria su Instagram con oltre 343 mila interazioni.

Al secondo posto della classifica Talkwalker dei programmi TV più commentati si piazza la partita di Champions League Juventus-Zenit San Pietroburgo del 2 novembre (4,1 milioni di interazioni) tramessa da SkySport, seguita dallo stesso match andato in onda su Canale 5 (3,7 milioni di interazioni). Chiudono la classifica la partita di Serie A Atalanta-Milan del 3 ottobre scorso trasmessa da Dazn (3,5 milioni di interazioni) e la sfida Juventus-Chelsea del 19 settembre visibile su Prime Video (3,3 milioni di interazioni).