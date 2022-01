Calcio: Coppa d'Africa, il Camerun travolge 4-1 l'Etiopia e vola agli ottavi

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Il Camerun cala il poker nella seconda giornata del Gruppo A di Coppa d'Africa. I 'Leoni indomabili' travolgono l'Etiopia per 4-1, ribaltando lo svantaggio iniziale firmato Hotessa. Per i padroni di casa a segno Toko Ekambi e Aboubakar, autori di una doppietta a testa. Il Camerun sale a 6 punti e stacca con un turno d'anticipo il biglietto per gli ottavi di finale. L'Etiopia invece resta a zero. Alle 20 tocca a Capo Verde-Burkina Faso a completare il quadro del girone.