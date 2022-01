13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Per l'elezione del Capo dello Stato "il positivo può avere il suo canale differenziato per arrivare alla Camera e votare", come accade quando ci si reca in ospedale per fare il tampone. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Metropolis live su Repubblica tv.