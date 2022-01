Bollette: riunione tecnica a P.Chigi su pacchetto energia**

13 gennaio 2022 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Una riunione tecnica a Palazzo Chigi sul 'pacchetto energia', mentre i rincari delle bollette continuano a mordere famiglie e imprese e a preoccupare il governo. Solo un lavoro istruttorio, spiegano all'Adnkronos fonti impegnate nel dossier, preliminare, di studio. Con legali e funzionari dei ministeri più coinvolti nella partita, dunque Mef ma anche Sviluppo economico nonché il dicastero della Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani.

Si ragiona sugli aspetti regolatori, sul contesto macro-economico, sulle variabili in campo e sugli scenari futuri. Sul tavolo anche l'ipotesi, caldeggiata dal premier Mario Draghi, di trasformare gli extra gettiti delle società energetiche in sgravi per le imprese in affanno, costrette a bloccare la produzione per il rincaro bollette.

"Bisogna costruire bene meccanismo e norme - ragiona una fonte di governo - si tratta di misure che non sono onerose. Ma l'intervento va studiato e costruito al meglio". Difficile, tuttavia, che la misura entri già nel dl sostegni ter, atteso in Cdm settimana prossima. "La vedo difficile, ma non si può escludere nulla: la situazione è fluida", spiega un altra fonte di governo, rimarcando che, con la partita del Colle tra appena 10 giorni, "c'è comunque la volontà di accelerare".