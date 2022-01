Scuola: Giannelli (presidi), 'ffp2 vanno comprate da famiglie, con obbligo cambio quotidiano'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Alle ffp2 devono provvedere le famiglie. Non è previsto dal decreto che debbano essere fornite dalle scuole". Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che sul rischio che non siano cambiate quotidianamente come denunciato dagli studenti risponde: "il non-cambio può essere motivo di preoccupazione. L'obbligo è di cambiarle ogni giorno. Se il non-cambio sarà un fenomeno diffuso, il ministero ne dovrà prendere atto".