Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'hub vaccinali? No se ricadono su di noi, sì se indipendenti'

12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 feb (Adnkronos) - Hub vaccinali nelle scuole? "No, se ricadono in qualche modo su di noi. Benissimo se gestiti autonomamente senza ricadute sulle scuole. Devono essere strutture indipendenti". Così all'Adnkronos Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio che aggiunge: "Comunque è ipotizzabile aprirli solo negli istituti che hanno spazio all'aperto, come cortili ad esempio in cui allestire gazebo. Difficile nelle scuole del centro, più facile in periferia".