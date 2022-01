Quirinale: Marcucci, 'storia Pd ci impedisce di votare Berlusconi'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Noi del Pd Berlusconi non lo possiamo proprio votare, lo escludo proprio per la nostra storia. Non esiste, mi sembra lontana. Quindi anche se qualcuno avesse chiamato i 'nostri' sarebbe stata un'operazione senza esito”. Lo ha detto il senatore Dem, Andrea Marcucci, che a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio1, ha negato la possibilità del il Pd possa sostenere la candidatura del presidente di Fi al Quirinale.