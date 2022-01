Quirinale: Bonometti (Omr), 'Berlusconi? Potrebbe essere nome, capace e autorevole'

12 gennaio 2022 a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - "Penso che la scelta del presidente della Repubblica andrebbe fatta su basi meritocratiche: capacità, competenze, autorevolezza, leadership internazionale. Deve essere una vera guida per il Paese, soprattutto in questo momento in cui l'Italia, dopo l'era Merkel, può recitare un ruolo importante". Marco Bonometti non ha dubbi sul profilo ideale del prossimo inquilino del Quirinale. Il presidente e amministratore delegato di Officine Meccaniche Rezzatesi (Omr), azienda di riferimento nel settore della componentistica, già presidente di Confindustria Lombardia, va dritto al punto: "Con le regole di oggi - dice all'Adnkronos - la scelta la devono fare i partiti, io non mi esprimo ma raccomando che non sia una scelta fatta solo per logiche partitiche di partizione delle poltrone. Non vorrei che si verificasse una scelta secondo il manuale Cencelli. Come cittadino, e soprattutto come industriale, non ho preclusioni per nessuno. L'importante è che abbia le caratteristiche che dicevo".

Silvio Berlusconi potrebbe farcela? "E' uno dei nomi che si fanno - osserva Bonometti -. L'importante è che quando uno diventa presidente della Repubblica sia all'altezza della situazione. Io eviterei che per opportunismo i partiti scelgano delle mezze calzette. Berlusconi potrebbe rispondere ai requisiti che dicevo". Bonometti non esclude il profilo di una donna al Colle. "Io non faccio distinzioni - rimarca - se c'è una donna capace, ben venga. Ci sono parecchie donne competenti, che hanno vissuto la vita d'azienda, che hanno avuto esperienze politiche e internazionali, quindi ben venga se ci sono le capacità e le competenze". Però, avverte, "non vorrei che fosse un presidente scelto per una questione di parità di genere, perché partirebbe con il piede sbagliato".

Il prossimo presidente, secondo l'ex numero uno di Confindustria Lombardia, "deve soprattutto essere capace di incitare e realizzare le riforme di cui si parla tanto ma delle quali non si è fatto niente". E conclude: "Spero che il nuovo inquilino del Quirinale intraprenda anche la riforma del presidenzialismo. Sarebbe opportuno che il presidente fosse espressione dei cittadini, superando le regole attuali, e mettendo l'Italia nelle condizioni di essere governata con continuità e determinazione, senza continuamente essere sotto lo scacco di partiti e umori politici".