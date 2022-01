Pari opportunità: Fedeli (Pd), 'bilancio di genere strumento fondamentale'

12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne. Molto importante dunque la trasmissione al Parlamento di quello relativo al Rendiconto generale dello Stato 2020". Lo afferma la senatrice del Pd, Valeria Fedeli.

"Uno strumento fondamentale -aggiunge- per operare concretamente la riduzione dei divari di genere nell'economia e nella società e sostenere politiche e scelte di reale cambiamento in prospettiva pienamente paritaria per costruire la vera ripartenza e crescita sostenibile e inclusiva".