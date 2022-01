Olimpiadi: Inaugurata a Milano e Pechino la Mostra 'Cina-Italia: Giochi Olimpici invernali' (3)

12 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Il Prof. Franco Ascani, Presidente della FICTS, ha sostenuto che i Giochi sono un'opportunità per sviluppare ed esprimere la cultura del Paese ospitante. I Giochi Olimpici di Pechino 2022 e di Milano-Cortina 2026 costituiscono un'opportunità di crescita, di rappresentazione e di espressione della cultura del Paese ospitante. “Raccontare un'avventura o un'impresa sportiva dei Giochi attraverso i media significa contribuire alla diffusione delle conoscenze e del sapere e incidere sulle mutazioni del vivere civile e dei rapporti umani”.

Lu Cairong,V. Direttore Generale del CICG, ha affermato che la Cina e l'Italia sono due esempi eccellenti delle civiltà dell'Oriente e dell'Occidente, tra cui esiste una lunga storia di scambi amichevoli. “Come scrisse Alberto Moravia, l'amicizia non è una scelta accidentale, ma il risultato di una mentalità simile. Per la CICG, la Mostra è un punto di partenza per cooperare con più enti italiani per migliorare l'apprendimento reciproco e gli scambi tra le due civiltà”.