Migranti: Lollobrigida (Fdi), 'dati Frontex inquietanti, Lamorgese lasci'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Sono inquietanti i dati diffusi da Frontex sull'immigrazione nell'Unione Europea: nell'ultimo anno, infatti, sono circa 200mila gli sbarchi illegali, una cifra record dal 2017 e superiore anche ai numeri pre-pandemia. A fronte del disinteresse dell'UE che ha favorito politiche immigrazioniste, in Italia il ministro Lamorgese ha sprecato soldi e destinato personale delle Forze dell'Ordine nel controllo del green pass sui mezzi pubblici. Nulla ha fatto, invece, per bloccare i continui sbarchi sulle nostre coste che, sempre secondo Frontex, si confermano la meta preferita dagli scafisti. Basta prendere in giro gli italiani, Lamorgese lasci il Viminale". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.