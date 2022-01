Lobby: Iezzi (Lega), 'ok pdl, regole chiare e trasparenti'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Bene l'approvazione alla Camera del provvedimento sulla rappresentanza di interesse. Ci auguriamo tempi brevi al Senato per poter dare così al nostro ordinamento una regolamentazione chiara e trasparente, che disciplini il rapporto tra i protagonisti della nostra vita sociale, culturale, economica e i decisori pubblici. Ciò attraverso una visione liberale, che vede nei rappresentanti di interesse una ricchezza per la nostra democrazia". Così il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali.