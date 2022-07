Iv: Uff. stampa, 'per radio Leopolda oltre 4mila ascoltatori al debutto'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - “Sbarca in streaming “Radio Leopolda”, la radio ufficiale di Italia Viva, disponibile su www.radioleopolda.it, su Apple Store e Google Play e, in formato podcast, sulle principali piattaforme (Spotify, Spreaker, Google Podcast e Apple Podcasts)". Lo si legge in una nota dell'Ufficio stampa di Italia Viva.

"A poche ore dal debutto “Radio Leopolda” si piazza al settimo posto su Apple Store e fa registrare oltre quattromila accessi nella trasmissione inaugurale dove Roberto Giachetti e Marco di Maio, dopo aver aperto la diretta con un omaggio a David Sassoli, hanno dialogato con i big del partito raccontando la programmazione della radio e le trasmissioni in podcast che saranno curate direttamente dai politici e dalla comunità di Italia Viva", prosegue Iv.

"Molti gli spazi di approfondimento che allargano il campo oltre la politica: da segnalare oggi un'intervista, con cadenza settimanale, al virologo Matteo Bassetti ed una trasmissione curata dal giornalista Aldo Torchiaro. È stata infine annunciata la gerenza della radio: il direttore Roberto Giachetti sarà coadiuvato da due vicedirettori, Marco Di Maio ed Alessio De Giorgi. Domattina alle 8,30 Matteo Renzi sarà ospite di Bobo Giachetti ”, conclude Iv.