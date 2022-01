Governo: Salvini, 'con leader dentro garanzia che continuerà il lavoro'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il prossimo sarà un anno pre elettorale e se si fa un anno di campagna elettorale in Cdm diventa un problema. Se al governo ci sono i massimi vertici, allora è una garanzia che si lavori". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, che in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia, è tornato a sottolineare l'utilità di far entrare nel governo i leader dei partiti come garanzia di stabilità.