Governo: Pd, 'proposta Salvini solo posizionamento tattico'

Roma, 12 gen (Adnkronos) - La proposta di Matteo Salvini su un governo dei leader "sembra nient'altro che un posizionamento tattico, un modo per buttare la palla in tribuna in un momento in cui il dibattito nel centrodestra è congelato dalla presenza in campo di Silvio Berlusconi". E' quanto viene sottolineato dal Nazareno.

"La posizione del Pd resta quella impostata da Letta e su questa si discuterà in modo approfondito dentro al partito, nella Direzione di sabato congiunta con i gruppi parlamentari -si spiega-. Due i capisaldi: un presidente che garantisca di terzietà e autorevolezza espresso con la più ampia maggioranza; un governo che garantisca il cammino della legislatura fino a scadenza naturale".