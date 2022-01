Camera: oggi question time con Speranza, Lamorgese e Carfagna

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione al Piano europeo di lotta contro il cancro; sulle iniziative per la diagnosi e la cura dell'insufficienza renale cronica; sulle iniziative per un migliore funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione da Covid-19; sulle iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinale contro il Covid-19 e dell'attività di tracciamento dei casi di contagio, anche al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi ospedalieri per la generalità dei cittadini; sull'istituzione di un voucher per il sostegno psicologico in relazione a situazioni di disagio connesse all'emergenza pandemica; sulle modalità di accertamento delle violazioni dell'obbligo vaccinale recentemente introdotto per coloro che hanno compiuto i 50 anni di età.

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a integrare le risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana, nonché per la revisione dei criteri di assegnazione dei relativi contributi.

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a interrogazioni sulle iniziative a supporto degli enti territoriali del Mezzogiorno per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; sulle iniziative volte ad individuare le priorità per il Mezzogiorno nella programmazione degli interventi relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche in raccordo con quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.