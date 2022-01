Bollette: Salvini, 'tavolo tecnico-politico per affrontare emergenza'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Matteo Salvini chiederà al presidente del Consiglio Mario Draghi di costituire un "tavolo tecnico-politico, da convocare al ministero dello Sviluppo economico, per affrontare l'emergenza energia, perché il tema black out è di strettissima attualità. Se l'inverno sarà freddo noi rischiamo di spegnere il riscaldamento e la luce". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia.