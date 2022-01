Bollette: Bernini (Fi), 'intervento rapido, non si può temporeggiare per Colle'

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “L'impennata dei prezzi delle materie prime e il conseguente rincaro del costo dell'energia avrà ripercussioni gravissime sui consumi delle famiglie e sull'intero sistema produttivo, quindi non si può temporeggiare aspettando l'elezione del Capo dello Stato. Bisogna agire subito, a partire dal contributo di solidarietà da parte di chi sta facendo extraprofitti nei confronti delle categorie più penalizzate. Poi ci sarà tempo per discutere la strategia a medio-lungo termine, che dovrà necessariamente incentrarsi su gas e nucleare pulito, anche perché chi li esclude a priori non è in grado di presentare un'alternativa credibile”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.