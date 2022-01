Azione-+Europa: Calenda, 'nasce la Federazione, obiettivo 10% alle elezioni' (2)

12 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Questa non è una decisione estemporanea, abbiamo cominciato a discutere 2-3 anni fa, abbiamo unito le forze parlamentari e fatto le scelte di base della politica insieme, abbiamo valori e aspirazioni comuni -ha spiegato Della Vedova-. Rimaniamo soggetti distinti ma diamo un segnale in una politica italiana caratterizzata da separazioni e frazionismo. Pensiamo che sia serio e responsabile proporci agli elettori per quello che ci unisce ed è essenziale per i loro interessi. E' una sfida che riusciremo a vincere".

Per Bonino, "questa iniziativa si inserisce in un periodo caotico della realtà italiana ed è fatta soprattutto per fare un pò da apripista in un raggruppamento liberal-democratico, europeista. Abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di cominciare a tirare le fila. Comunque sia, questo centro liberal-democratico deve esistere, se noi iniziamo anche altri decideranno di uscire dal limbo e decidere dove diavolo si vogliono schierare".

La senatrice ha sottolineato: "Non è un rapporto chiuso, blindato, vuole essere l'inizio per una possibilità anche per gli altri di uscire dalle ambiguità. Mezza bocca basta, ci vuole un centro liberaldemocratico, non sarà semplice, non abbiamo i numeri ma abbiamo idee".