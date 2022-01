12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Aderisco alla staffetta di solidarietà delle parlamentari per le donne in Afghanistan. Per non far scendere il silenzio sulla loro condizione, perché il drammatico ritorno a 20 anni fa su diritti e libertà si avvicina ogni giorno. Perché non possiamo tacere. #DonneAfganeLibere". Così scrive sui social Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd.