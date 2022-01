Scrittori: è morto Ali Mitgutsch, padre libri per bambini con gli oggetti nascosti**

12 gennaio 2022 a

Berlino, 12 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore tedesco Ali Mitgutsch, autore di libri illustrati per l'infanzia di fama internazionale, inventore dei deliziosi libri-affresco ("Wimmelbuch", letteralmente 'libro brulicante'), è morto a Monaco di Baviera all'età di 86 anni. La notizia della scomparsa è stata data dal suo editore, Ravensburger Verlag. "Sfacciato, divertente, amorevole, la visione del mondo di Ali Mitgutsch, della magia della vita quotidiana, era unica, ha ispirato generazioni di bambini e adulti e lo ha reso il padre dei libri a oggetti nascosti", ha detto Ravensburger. "L'editore si inchina al suo amico e autore di lunga data".

Lo sguardo affettuoso di Ali Mitgutsch si posa sulla vita di ogni giorno e la trasforma in libri-affresco, invitando i piccoli lettori a trovare i dettagli nel "mondo brulicante" che descrive. Gallucci editore in Italia ha pubblicato i volumi "Un giorno nella vita di tutti i giorni", "In città", "Alla scoperta del mare", "I veicoli".

Nato a Monaco di Baviera il 21 agosto 1935, Ali Mitgutsch è stato illustratore, autore, pittore e pubblicitario. Negli anni Sessanta ha ideato per la prima volta i "Wimmelbilderbücher" ispirandosi agli studi della psicologa infantile Kurt Seelmann: si tratta di libri dove le tavole sono pensate con una 'fascia guida' dove, su sfondo bianco, vengono riprodotti alcuni dettagli da ritrovare nel disegno. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti tra i quali il Premio Mondiale Hans Christian Andersen nel 1978. Solo in Germania ha venduto più di cinque milioni di copie dei libri e più di tre milioni di copie sono state vendute a livello internazionale.