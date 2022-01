Quirinale: verso rinvio a domani assemblea congiunta M5S**

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Potrebbe slittare a domani l'assemblea congiunta dei deputati e senatori M5S per fare il punto sull'elezione del Capo dello Stato. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti interne, a chiedere di spostare la riunione -attesissima- a domani, sarebbe stata la capogruppo al Senato Mariolina Castellone. La richiesta nascerebbe dal prolungarsi dei lavori dell'Aula di Palazzo Madama, impegnata sul decreto che introduce l'obbligo vaccinale per gli over 50. All'assemblea prenderà parte anche il leader del M5S Giuseppe Conte.