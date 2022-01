Quirinale: Brugnaro-Toti riuniscono Coraggio Italia, si lavora a documento unitario**

12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - E' in corso nell'Auletta del palazzo dei gruppi di Montecitorio la riunione dei parlamentari di 'Coraggio Italia', convocata da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti per fare il punto della situazione e definire una strategia comune sulla partita del Colle. A quanto apprende l'Adnkronos, si sta lavorando a un documento unitario, dove 'Coraggio Italia' ribadisce lealtà al governo Draghi e c'è un passaggio sulla linea politica da tenere in vista dell'elezione del prossimo Capo dello Stato.