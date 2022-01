Governo: Dibba su Draghi scatena web, 'Santana non sa suonare e il Colosseo so' 4 sassi'**

12 gennaio 2022 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Santana non sa suonare", "Zuckerberg non capisce nulla di social", "Carlo Cracco non sa nemmeno far scaldare l'acqua per la pasta", "Pablo Picasso capiva ben poco di pittura" e "il Colosseo so' 4 sassi". L'ironia del web non perdona: la frase di Alessandro Di Battista sul premier Draghi ha scatenato le menti creative degli internauti, che con l'hashtag 'Dibba.11.22' hanno mandato dritto in tendenza il tema. "Draghi non capisce nulla di politica e poco di economia", ha detto Dibba nel corso del suo intervento a 'Cartabianca' su Rai3.

Un'opinione controcorrente che ha dato il 'là' a decine di esilaranti post degli utenti di Twitter. E così si scopre che "Bill Gates non sa di computer, neanche sa come si accendono", che "Hamilton non sa guidare", "Quentin Tarantino può fare solo filmini ai matrimoni". per qualcuno "la Santanché non capisce nulla di filtri fotografici" e "a Berlusconi non piacciono le donne". Ma soprattutto "Povia non capisce niente di musica... Ah no è vero".