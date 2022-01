Turismo: Domorental, al via servizio consulenza, finanziamento e noleggio per hotel

11 gennaio 2022 a

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Un sistema strutturato e organizzato per consentire al comparto dell'hospitality (alberghi, residence, case vacanze, affitti brevi etc.) di approvvigionarsi di arredi, attrezzature e impianti finanziandoli attraverso la formula tecnica del noleggio, senza cioè intaccare il capitale circolante e ricorrente al finanziamento bancario. Obiettivo: supportare l'hospitality nazionale a essere al passo della domanda globalizzata, che cerca esperienze emozionali tramite ambienti confortevoli, arredi di design, tecnologie innovative e impianti sostenibili. È quanto consente il nuovo servizio 'Rental & Procurement' proposto da Domorental, società italiana con sede a Milano, fondata dal bresciano Claudio Mombelli, che ha portato in Italia il performance renting tramite cui è possibile noleggiare prodotti, macchinari e servizi attraverso il pagamento di un canone ricorrente la cui durata e il cui importo variano in funzione di diversi parametri, insieme con BookingMyHotel, società di consulenza con oltre 20 anni di esperienza specializzata nel settore alberghiero.

L'Italia è leader per posti letto in Europa, terza al mondo dopo Usa e Cina, e ha il maggior numero di hotel di lusso. Tuttavia, il patrimonio alberghiero del Belpaese è datato. Si calcola che il 20% delle strutture ha oltre 100 anni, il 60 più di 30. Ciò determina non solo maggiori costi gestionali (secondo il Wttc-World Travel and Tourism Council adottare modelli di sviluppo sostenibili migliora l'efficienza energetica di circa il 20%), ma rischia di non fare intercettare la domanda quando si prevede che tra fine 2024 e inizio 2025 i flussi turistici torneranno a crescere notevolmente.

I clienti oggi inseguono emozioni: design (ambienti invitanti, arredi efficienti, illuminazione, profumazione), wellness (aree dedicate a fitness e benessere), tecnologia (smart tv di grandi superfici, domotica, Internet of Things). Apprezzano contesti sostenibili (a parere di Expedia, un terzo degli avventori sceglie in base alle politiche ambientali), ma anche sezioni Food&Beverage, strutture che vadano oltre l'offerta della mera colazione (stando a TripAdvisor, circa l'utenza straniera, 87 su 100 optano per strutture con spazio F&B). Il turismo anche sarà sempre più 'bleisure' (dall'unione di business e leisure), il comparto dell'hotellerie dovrà così dotarsi anche di zone di lavoro o co-working. A seguito di simili interventi si stima che per una tipologia mediana il tasso di occupazione possa salire quasi al 10%, la tariffa media per camera del 15% e i consumi ridursi di circa del 30%, con un incremento di Gop (Gross Operating Profit) ed Ebitda di oltre il 30% (fonte: Ufficio Studi Gabetti).

Il servizio Rental & Procurement di Domorental prevede come primo approccio quello consulenziale, con il professionista che si relaziona con i responsabili della struttura ricettiva per capirne le esigenze e definire insieme le soluzioni migliori in termini di arredi, attrezzature e impianti di cui disporre in outsourcing, con tutti i vantaggi propri della centralizzazione dei processi, da quelli logistici a quelli finanziari. Quindi la piattaforma tecnologica, sviluppata in house, permette alle imprese di pagare una current fee, o in forma modulare cioè variabile in relazione al fatturato 'prospettico', o a seconda della performance in caso di impianti o macchinari (pay for performance), o parametrata in base al risparmio generato dagli stessi (pay for savings). Inoltre, la durata del servizio, diversamente da quanto prevedono sia il leasing che il noleggio tradizionale, non è prefissata, ma ogni contratto viene costruito 'su misura' in base alle caratteristiche dei beni e della clientela. Al termine del performance renting, l'utilizzatore ha anche la possibilità di concordare il riscatto del bene (buy back), a un valore residuo predeterminato (residual value).

“La nostra proposta - spiega Claudio Mombelli, fondatore e Ceo di Domorental, tra i cui programmi avviati e in via di sviluppo sono da segnalare quelli con Sonder, Kfc, H-Farm, Korian, Reale Immobili, Ods, Milano Contract District, Costa Group, Befed, Nima Sushi, I love Poké, Abitare CO. e alcune primarie catene della ristorazione - si inserisce nella prospettiva della subsciption economy, garantisce il migliore rapporto qualità/prezzo e la serietà dei fornitori semplificando qualsiasi processo di approvvigionamento senza intaccare il capitale circolare e ricorrere al finanziamento bancario. Altro elemento rilevante è la competenza nella scelta del prodotto-fornitore considerando le caratteristiche della struttura alberghiera, senza trascurare la componente logistica e finanziaria della fornitura che viene completamente presidiata dal nostro team".

"I vantaggi fiscali sono evidenti: sostenibilità economica dell'investimento senza indebitamento, durata flessibile e non vincolata dell'ammortamento, trasformazione da capex a opex dell'investimento, nessun bene a cespite della gestione amministrativa degli ammortamenti, maggior equilibri della Posizione Finanziaria Netta (Pfn) e miglioramento degli indici di bilancio, mantenimento del capitale circolante per investimenti correnti", conclude.