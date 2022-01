Tennis: Atp Adelaide, esordio vincente per Mager, Musetti dà forfait

11 gennaio 2022 a

Adelaide, 11 gen. - (Adnkronos) - Buona la prima per Gianluca Mager nell''Adelaide International 2', secondo Atp 250 consecutivo (montepremi 493.875 dollari) in corso sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. Il 27enne di Sanremo, numero 63 del ranking, ha battuto in rimonta per 4-6, 7-5, 6-4, dopo quasi due ore di lotta, il bielorusso Egor Gerasimov, numero 106 del mondo, che lo aveva sconfitto negli ottavi sempre ad Adelaide la scorsa settimana. Al secondo turno Mager sfiderà il russo Karen Khachanov, numero 30 Atp e terzo favorito del seeding. Forfait in extremis di Lorenzo Musetti. Il 19enne di Carrara, numero 60 Atp, che avrebbe dovuto affrontare il francese Benjamin Bonzi, numero 65 del ranking, è stato costretto al ritiro per un problema alla spalla destra.