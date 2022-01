Sassoli: Draghi, 'voce attenta e autorevole a difesa valori Ue e dei più deboli'

11 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "A nome del Governo e mio personale, voglio ricordare Sassoli soprattutto come uomo a servizio dell'Europa, delle sue istituzioni, dei suoi cittadini. Da Presidente del Parlamento Europeo, la sua rara capacità di combinare idealismo e mediazione lo ha reso protagonista di uno dei periodi più difficili della storia recente. Una voce attenta e autorevole, a difesa dei valori europei e dei diritti dei più deboli". Così il premier Mario Draghi, ricordando in Aula alla Camera il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, spentosi nella notte all'età di 65 anni.

"Nei suoi discorsi Sassoli ha disegnato la sua Europa - va avanti il presidente del Consiglio - rappresentativa, efficace, solidale. Per Sassoli, le istituzioni europee devono prima di tutto essere “vicine ai cittadini”, e progredire col dialogo e il confronto. È il Parlamento il luogo di questo dialogo, di questo confronto. È in Parlamento, che l'Europa cresce e si rafforza. Ed è in Parlamento, che si promuove “la democrazia, il multilateralismo, la cooperazione” di fronte alla tentazione del populismo e dell'autoritarismo. Soprattutto durante una crisi sanitaria ed economica".