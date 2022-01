Sassoli: Ceferin (Uefa), 'vero tifoso di calcio e campione di democrazia'

11 gennaio 2022 a

Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, attraverso il profilo Twitter della Federcalcio europea ha espresso le condoglianze del calcio europeo per la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, "rendendo omaggio a un vero tifoso di calcio, campione della democrazia europea e campione dei valori, che ha operato per il bene del calcio europeo".

"David era entusiasta ogni volta che parlavamo di calcio e del potere che ha per combattere le disuguaglianze e portare beneficio ai cittadini e alle comunità in tutta Europa -ha sottolineato Ceferin-. Siamo stati onorati di lavorare con lui e continueremo a lottare per le cause e i valori che ha sostenuto. Ricordo con affetto la partita di apertura di Euro 2020 a Roma e porgo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici".