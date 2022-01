Quirinale: M5S Violi eletto delegato Lombardia, 'premiato nostro lavoro'

11 gennaio 2022 a

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - "Ventidue voti dimostrano come il Movimento Cinque Stelle abbia lavorato in modo puntuale e compatto in questi anni e sono un riconoscimento all'azione politica che abbiamo saputo portare avanti con serietà e preparazione, durante le due legislature in Consiglio regionale". Lo afferma Dario Violi, consigliere regionale del M5S in Lombardia, eletto delegato del Consiglio regionale per eleggere il prossimo presidente della Repubblica.

"Personalmente sono orgoglioso siano stati riconosciuti anche i miei nove anni d'esperienza e il mio profilo istituzionale. Il risultato è quindi l'espressione di un voto che ha premiato capacità e competenza. Questa elezione è un messaggio chiaro a chi, peccando di supponenza, nei salotti politici e mediatici ci considera finiti. Il Movimento Cinque Stelle c'è e continuerà ad avere il suo peso in Lombardia", aggiunge Violi.