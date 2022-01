Quirinale: costituzionalista, 'senza maggioranza 'prorogatio' Mattarella o Casellati in supplenza' (2)

11 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - E, qualora venisse eletto Draghi, chi svolgerebbe le funzioni di capo del Governo? "Anche questa ipotesi non è espressamente prevista: la legge 400 del 1988 disciplina solo i casi di assenza o impedimento temporaneo, nei quali non può farsi rientrare le dimissioni o la decadenza dalla carica. Si dovrebbe quindi far riferimento ai principi generali, in base ai quali l'organo collegiale, in mancanza del vertice, è presieduto dal componente più anziano, quindi spetterebbe comunque al Ministro Brunetta assicurare la continuità all'organo. Ovviamente, si aprirebbe in ogni caso - commenta Marini - una crisi di governo, dagli esiti non facilmente prevedibili".

Secondo il professore di Tor Vergata, "è impossibile", come avvenuto per le elezioni comunali, una proroga di diritto dell'incarico a presidente della Repubblica, con una legge, in presenza dell'aggravarsi della situazione di emergenza, "perché la durata è prevista a livello costituzionale, dunque non ci sono i tempi per intervenire anche con una riforma costituzionale".