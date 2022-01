Ordine Malta: in udienza il Corpo diplomatico accreditato

11 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Il Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra' Marco Luzzago, riceve questa mattina in Udienza il Corpo Diplomatico accreditato presso il Sovrano Ordine di Malta domani martedì 11 gennaio a Roma. L'Udienza ha luogo nella Villa Magistrale, sede di governo dell'Ordine di Malta, in forma ristretta a causa delle norme sanitarie imposte dalla pandemia. Può essere seguita in streaming sul canale YouTube dell'Ordine di Malta con inizio al seguente link: https://youtu.be/IwjC_OAep4A