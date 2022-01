Calcio: Atletico Madrid punta Vlahovic e Núñez per l'attacco

11 gennaio 2022 a

Madrid, 11 gen. (Adnkronos) - L'Atletico Madrid cerca un attaccante per la prossima stagione e i due principali indiziati sono l'attaccante del Benfica Darwin Núñez e quello della Fiorentina Dusan Vlahovic. L'uruguaiano è diventato una delle grandi realtà d'Europa con la maglia del Benfica, club che lo ha pagato 25 milioni, ma anche in una Champions League dove è stato il boia del Barça. Il problema, come succede con attaccanti di questo livello, sarà la cifra che chiederà il Benfica, club che di solito vende a caro prezzo.

Logicamente, quello di Darwin Núñez non è l'unico attaccante che l'Atlético sta studiando per il futuro. Uno che piace molto negli uffici del Metropolitan è Dusan Vlahovic, sensazionale in Serie A (di cui è capocannoniere) e calciatore che la scorsa estate è stato vicino al volo da Firenze a Madrid. L'Atlético, ha già offerto 60 milioni euro per lui nell'estate del 2021, e ora potrà rifarsi sotto con il club viola.