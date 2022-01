11 gennaio 2022 a

Parigi, 11 gen. (Adnkronos) - Alstom si aggiudica un contratto di almeno 1,8 miliardi di euro per fornire fino a 200 treni Coradia Nordic a Norske Tog, la compagnia ferroviaria pubblica norvegese. Lo rende noto il gruppo francese in un comunicato precisando che il primo ordine prevede 30 treni per 380 milioni di euro. Le consegne inizieranno all'inizio del 2025.