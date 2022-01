Sassoli: Draghi, 'garbo e umanità, tra volti più amati italiani'**

11 gennaio 2022 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "I primi ricordi che vengono in mente di David Sassoli sono il garbo, l'umanità, l'altruismo. La passione per la professione giornalistica, che lo ha reso uno dei volti più noti e amati fra tutti gli italiani. Lo spirito civico e la capacità di ascolto, che lo hanno guidato nel suo percorso politico, e lo hanno fatto rispettare tanto dai compagni di partito quanto dagli avversari". Così il premier Mario Draghi, ricordando in Aula alla Camera il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, spentosi nella notte all'età di 65 anni.